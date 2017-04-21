Победители Премии «Человек года 2017» поделились впечатлениями о событии в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Имена победителей были запечатаны в конверты и до последнего момента оставались в тайне как для зрителей, так и для номинантов. Надо ли говорить, что к моменту объявления победителей эмоции в зале зашкаливали, и оглашение каждого нового имени встречали громкими аплодисментами.

Список победителей Премии «Человек года» в 2017 году

Особый шквал эмоций и восторга вызвала Ирина Серебреникова-Потеева, тагильчанка, чемпион Европы по боксу и просто замечательный человек. Она победила сразу в двух номинациях — «За прославление Тагила» и народном голосовании «Личность года». Отданные за неё тагильчанами более чем 400 голосов обеспечили ей уверенную победу:

Волновалась, конечно. Это так необычно. Раньше я в таких конкурсах и голосованиях особо не участвовала. В основном всегда это бокс, спорт. Мне предложили поучаствовать и я согласилась. Хочу поблагодарить всех, кто за меня голосовал. Здорово, что такое мероприятие проводится в Нижнем Тагиле поделилась Ирина впечатлениями с журналистом портала TagilСity.ru.

Смотреть ФОТООТЧЕТ «Встреча гостей Премии «Человек года»

Смотреть ФОТООТЧЕТ «Церемония вручения премии «Человек года»

Смотреть ФОТООТЧЕТ «Неофициальная часть Премии «Человек года»

Отличившаяся «За успехи в бизнесе» Алла Волчкова проявила скромность и не афишировала перед друзьями и знакомыми своё участие в Премии. Тем неожиданней должен был получиться сюрприз, когда те узнали об её победе:

Очень хорошее мероприятие, очень значимое для жителей города. Если честно, я никому не говорила, что участвую. Коллектив у меня только сегодня об этом узнал, увидели в интернете. В этом году нам предложили выдвинуться на «Открытие года» с новым салоном, но мы попали в номинацию «За успехи в бизнесе» рассказала Алла Волчкова, руководитель Центра здоровья и красоты в Нижнем Тагиле.

Победитель в номинации «Работодатель года» была очень воодушевлена победой. Добиться успеха ей помогли лояльные сотрудники и клиенты:

Конечно же, я безумно счастлива. Мне очень понравился вечер. В этом году мы захотели попробовать участвовать в номинации «Работодатель года», потому что для меня и моей команды это очень важно. В голосовании приняли участие многие сотрудники и даже гости нашего отеля, что дорогого стоит сказала Екатерина Ланина, управляющая отелем Park Inn by Radisson Nizhny Tagil.

Для некоторых номинантов победа стала неожиданностью. Повседневная занятость любимым делом не оставляла им времени следить за ходом голосования:

Я не могу поверить в то, что действительно победил. Для меня это стало полной неожиданностью. Не было времени следить за развитием голосования, потому что много времени было отдано моей работе. Мероприятие очень торжественное, мне очень понравилось, организация на высшем уровне считает победитель номинации «Хорека», шеф-повар и кондитер, Денисов Денис Юрьевич.

Новинкой для Премии «Человек года» стало определение лучшего управления или отдела администрации Нижнего Тагила. В итоге первым стало управление физической культуры, спорта и молодёжной политики. От лица управления награду получила главный специалист Светлана Мусатова:

Мы очень рады, что победили. Мы очень хотели выиграть, видимо, поэтому и победили. Мало кто знает, что многие мероприятия в городе проводятся именно нашим управлением.

Портал TagilCity.ru благодарит всех участников, спонсоров и гостей Премии «Человек года 2017».