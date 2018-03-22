TagilCity.ru поднялся на 6 место в рейтинге самых цитируемых СМИ области за 2017 год

изданий Свердловской области за исключением Екатеринбурга.



Эксклюзивные новостные поводы, регулярное общение с информаторами разного ранга, ставка на оперативность подачи информации и объективность материалов - это основные принципы нашей работы. У нас постоянно растущая база спикеров и все преимущества, которые дает работа в федеральном холдинге. Но имеющиеся показатели достигнуты в том числе и благодаря персоналу. Редакция TagilCity.ru состоит из штатных и внештатных авторов. При этом мы не делаем ставку на опыт работы в других изданиях, в сотрудниках нас больше интересуют способности и личностные качества. Кому-то сложно, и с нами остаются только наиболее сильные, талантливые и амбициозные сотрудники. Работа в СМИ - непростая, она требует постоянного напряжения - 24/7. А работа конкретно в нашем издании - это самостоятельная генерация событий, а не простое наблюдение за ними, как привыкли работать местные издания. Мы смотрим на опыт коллег из федеральных и крупнейших региональных изданий - именно поэтому по итогам 2017 года в рейтинге Медиалогии мы находимся там, где находимся - среди лидеров региона и страны, -- рассказывает главный редактор TagilCity.ru Александра Логинова.



На протяжении длительного срока портал TagilCity.ru подтверждает и звание самого посещаемого сайта Нижнего Тагила - об этом свидетельствуют счетчики статистики, находящиеся в открытом доступе.



