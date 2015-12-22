TagilCity.ru завершил свой самый танцевальный фотоконкурс! Встречайте победителей! (ФОТО)

Борьба за победу была жаркой, но лишь немногие справились с заданием конкурса - изобразить на фото настоящий танец. Среди тех, кто наиболее успешно справился с этим, и были распределены призы.

Главный приз – сертификат на 36 занятий получила Надежда (фото №2). Её фото были самыми чувственными и действительно танцевальными.

Второе место и сертификат на 24 занятия достались Полинчику (фото №16) за её яркие и эмоциональные фотографии.

А сертификат на 8 занятий достался лидеру зрительского голосования – Оксане (фото №6) за её невероятное стремление к победе.

Более 200 голосов отдали за фотографии участников посетители TagilCity.ru. Все накрутки были аннулированы. Призы уже вручены победителям.

TagilCity.ru напоминает о том, что прямо сейчас проходит два фотоконкурса «Выпускной на 5!» и «Кот и пес». Шанс победить в любом из них есть у каждого! Призываем вас присылать фотографии, активно участвовать, голосовать за достойных кандидатов и не пользоваться сервисами накрутки голосов. Их мы легко выявляем, и за накрутки мы уже дисквалифицировали несколько участников.