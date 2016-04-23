У Премии «Человек года» появилась еще одна номинация - специально для зоозащитников
23 апреля 2016, 16:55Новости TagilCity.ru
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Когда редакция TagilCity.ru объявила сбор анкет от номинантов, одной из самой популярных номинаций стала «За Доброту». Так получилось, что в ней соперниками стали люди, которые помогают больным детям, пожилым людям и животным.
Сюжеты: Новости TagilCity.ru, Нижний Тагил
Сравнивать помощь людям с ограниченным возможностями и спасение бездомных животных нам показалось неправильным. Прошло несколько дней голосования, и наше желание разделить номинантов лишь укрепилось от отзывов голосующих. Поэтому мы учредили дополнительную номинацию «За Помощь животным» и добавили в нее еще одного номинанта рассказывают организаторы Премии.
Отметим, что голоса пользователей при смене номинации у номинантов не исчезнут. Жюри свое голосование начнет уже в мае.
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