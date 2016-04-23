У Премии «Человек года» появилась еще одна номинация - специально для зоозащитников

Сравнивать помощь людям с ограниченным возможностями и спасение бездомных животных нам показалось неправильным. Прошло несколько дней голосования, и наше желание разделить номинантов лишь укрепилось от отзывов голосующих. Поэтому мы учредили дополнительную номинацию «За Помощь животным» и добавили в нее еще одного номинанта рассказывают организаторы Премии.