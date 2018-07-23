ИА TagilCity.ru заняло седьмую строку рейтинга цитируемости СМИ Свердловской области
По итогам работы в первом квартале 2018 года информационное агентство TagilCity.ru заняло 7-е место в рейтинге цитируемости.
Рейтинг самых цитируемых СМИ Свердловской области составляли специалисты компании «Медиалогия». Результаты охватывают первый квартал текущего года.
TagilCity.ru удалось прочно закрепиться на позициях прошлого рейтинга: в 2017 году городской портал попал на шестую строку.
Начало 2018 года подтвердило высокие позиции ИА TagilCity в медиапространстве Свердловской области. Минувший год мы подытожили 6-м местом среди всех СМИ региона. И в первом квартале этого года мы вновь в ТОП-10 Свердловской области. Лидирующие позиции в рейтинге для нас – это признание коллегами и аналитиками, а также гарант качества для наших партнеров. И, конечно, это показатель удачного сочетания верной читательской аудитории и профессиональной команды – без этих людей победы были бы невозможны,прокомментировала главный редактор Александра Логинова.
Седьмой результат – это первое место среди всех городских сайтов Нижнего Тагила. Более того, TagilCity.ru – единственное СМИ из Нижнего Тагила, вошедшее в ТОП-10 рейтинга «Медиалогии».