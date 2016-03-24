В Нижнем Тагиле определена часть жюри Премии «Человек года»

Отметим, что это не все члены жюри Премии. Еще несколько судей будет объявлены редакцией чуть позже. А пока сохраним интригу и позволим нашим читателям предположить, кто еще может быть в жюри данной Премии.

Кстати, сбор анкет от номинантов ведется до 1 апреля 2016 года. Уже несколько десятков человек попали в число номинантов события, а порядка 200 заявок, к сожалению, пока не прошли конкурсный отбор. Приятно осознавать, что в Нижнем Тагиле с каждым годом становится все больше талантливых и активных деятелей. И это значит, что те люди, чьи заявки в этом году еще не были одобрены организаторами, уже в следующем году могут стать не только номинантами, но и почетными обладателями звания «Человек года».