В Нижнем Тагиле определена часть жюри Премии «Человек года»
Номинанты Премии «Человек года» - одни из самых достойных людей Нижнего Тагила. И, чтобы оценить их заслуги, нужны не менее уважаемые, объективные и справедливые члены жюри.
Организатор Премии Городской портал TagilCity.ru презентует первую часть жюри данного события. О заслугах и деятельности каждого из наших уважаемых судей можно прочитать на отдельной странице, нажав на имя человека в специальном разделе Премии «Человек года».
Итак, определять победителей в номинациях будут:
Отметим, что это не все члены жюри Премии. Еще несколько судей будет объявлены редакцией чуть позже. А пока сохраним интригу и позволим нашим читателям предположить, кто еще может быть в жюри данной Премии.
Кстати, сбор анкет от номинантов ведется до 1 апреля 2016 года. Уже несколько десятков человек попали в число номинантов события, а порядка 200 заявок, к сожалению, пока не прошли конкурсный отбор. Приятно осознавать, что в Нижнем Тагиле с каждым годом становится все больше талантливых и активных деятелей. И это значит, что те люди, чьи заявки в этом году еще не были одобрены организаторами, уже в следующем году могут стать не только номинантами, но и почетными обладателями звания «Человек года».
© Александра Постоногова, TagilCity.ru