В Нижнем Тагиле стали известны победители Премии «Человек года 2016»
25 мая 2016, 00:15Новости TagilCity.ru
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16 номинаций. 62 номинанта. Несколько сотен гостей. В Нижнем Тагиле в очередной раз прошла церемония вручения Премии «Человек года».
Сюжеты: Новости TagilCity.ru, Нижний Тагил
Победителями по решению жюри стали:
По результатам зрительского голосования, набрав свыше 500 голосов, звание «Личность года» получила Южакова Елена.
Уже в среду 25 мая на портале TagilCity.ru появятся фотоотчеты с церемонии вручения, а пока мы рассекречиваем внешний вид наших статуэток:
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