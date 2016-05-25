Победители Премии «Человек года 2016» рассказали о том, как получить заветную статуэтку (ФОТО)

Не ждал, что назовут мою фамилию, это правда было большой неожиданностью. С уверенностью могу сказать: случайных людей на Премии не было. Номинантами стали те, кто работает на благо людей и для процветания города. Конечно, может кому-то лично и не знакомы все номинанты, но если наше дело сделает счастливым хоть одного человека, значит все не зря! Все прошло на высоком уровне, спасибо организаторам и неравнодушным гражданам нашего города рассказал TagilCity.ru Неймышев Алексей, победитель в номинации «За Мир».

Своим мнением о событии поделилась и победительница номинации «За Помощь животным» Диана Гордеева:

От мероприятия я до сих пор под неизгладимым впечатлением. В этот день все было на высшем уровне. Было очень приятно понимать, что находишься в обществе лучших людей города. Быть Человеком года - это как похвала и признание твоей работы важной и нужной. Получив эту премию, я буду еще больше стараться чтоб оправдать доверие, оказанное мне жюри и всеми, кто за меня голосовал.

Все было очень интересно и красочно. Молодцы, что придумали такое мероприятие! Спасибо большое! Желаем дальнейших успехов и процветания! -- говорит Анастасия Болотова, мама юного Вячеслава - победителя номинации «За Силу духа. Дети».

Победительницу в номинации «За Инновации и просвещение» Елену Кошурникову сегодня поздравляли коллеги и родители воспитанников:

Целый день приходят смски, люди звонят, поздравляют. Очень хорошее настроение!

О своей победе рассказывает лидер народного голосования - «Личность года 2016» - Елена Южакова:

Я очень рада и удивлена, мне очень приятно. Потому что за долгое время моей новой жизни в инвалидной коляске ничего такого приятного у меня не было. 26 мая проекту автоволонтерства в Нижнем Тагиле исполняется ровно год, и он придал мне много сил, очень увлек меня. Для нас - инвалидов - очень важно найти дело, которое увлечет и зарядит энергией. Когда слышишь слова благодарности от тех, кому помогаешь, - это стимулирует к более активной деятельности. Я сама родом не из Нижнего Тагила, но половину жизни прожила тут. И сначала город встретил меня недружелюбно. Но когда в прошлом году я занялась автоволонтерством, я увидела: в городе много активных и добрых людей. И очень много среди них именно молодежи.

В заключении нашей беседы с несколькими из победителей, мы спросили у них: а что же нужно, чтобы стать Человеком года?

Победа в этой Премии - это уже результат. Если посмотреть и оглянуться назад, то путь номинантов долгий и по-своему у каждого тернист! Живя каждый день, мы делаем тысячу дел, и если хоть малая часть не является коммерческой и меркантильной, значит мы идём верной дорогой! Организовывая добровольную пожарную дружину или вкладывая деньги в мероприятия для детей, а может оказывая помощь в формировании безопасного поведения через беседы и игры с детьми, или собирая команду девчонок для участия в областном туре ВПК - я не думал о деньгах или славе. Я просто делал то, что приятно и мне по душе уверен Алексей Неймышев.

У Елены Кошурниковой тоже есть свой рецепт победителя Премии:

Чтобы стать Человеком года, во-первых, нужно долгое время посвящать себя какому-то одному конкретному делу. Это верность, преданность своему делу. Во-вторых, это авторитет. У меня это признание среди коллег, родителей. Это, конечно и узнаваемость, и доверие людей, которые номинировали человека на данное звание.

Очень сильное желание помогать людям, приносить им пользу, добро, улучшая мир вокруг себя. Потребуется также упорство: в каждом деле возникают трудности. И необходимо не отступать от начатого дела и продолжать свою работу. И еще надо любить людей резюмирует Елена Южакова.

Вне зависимости от наличия статуэтки победителя, все номинанты Премии - уже победители, ведь их заслуги были по достоинству оценены и жюри, и жителями города: народное голосование собрало рекордное число голосов - 6765. И редакция TagilCity.ru уверена: впереди у всех наших номинантов новые, еще более яркие победы!

Было довольно необычно участвовать в данной церемонии. Спасибо организаторам за предоставленную возможность. Мне очень хотелось победить, но соперники были сильные. Я накоплю побольше достижений, чтоб наверняка победить в следующий раз, не обязательно через год поделилась впечатлениями номинантка Анна Борисова.

Ознакомиться с достижениями победителей и номинантов можно в специальном разделе Премии «Человек года».