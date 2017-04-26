Обратная сторона Премии «Человек года» в Нижнем Тагиле: что происходило за кулисами во время вручения статуэток? (ВИДЕО)
26 апреля 2017, 17:20Новости TagilCity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как выглядела Премия «Человек года» в Нижнем Тагиле изнутри? Редакция TagilCity.ru вела съемки этого грандиозного городского события из-за кулис!
Сюжеты: Новости TagilCity.ru, Нижний Тагил
Эмоции артистов и организаторов, последние репетиции творческих коллективов, а также много интересных ракурсов - все это в бэкстейдже от smm-директора холдинга 1stMediaInvest Дмитрия Малышева.
Также на этом видео можно увидеть:
// <![CDATA[(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?144"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js'));(function() {if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-3821228_37237", -3821228, 37237, 'eIapsakEPhYFHz3JYftzD_qYoCc')) setTimeout(arguments.callee, 50);}());// ]]>
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей