Гости Премии «Человек года 2016» поделились впечатлениями о событии (ФОТО, ВИДЕО)

Зал был полон гостями: узнать результаты голосования жюри пришли как сами номинанты, так и большое количество их близких людей, готовых поддержать. В объявлении победителей участвовали спонсоры мероприятия, некоторые из которых поддерживают Премию уже в третий раз. Конечно, среди гостей события, были и партнеры и клиенты TagilCity.ru. Так, мероприятие собрало в зале самых активных, деятельных и успешных людей Нижнего Тагила.

«Встреча гостей Премии «Человек года», 24 мая 2016»

Вот как гости оценили итоги церемонии вручения Премии, которую уже в третий раз проводит городской портал TagilCity.ru:

Огромное спасибо порталу TagilCity.ru за такое торжественное и достойное мероприятие! Номинанты все крутые! Поздравляю! Очень рада оказаться в списке таких людей! -- благодарит организаторов номинант Ольга Тарасова.

Это тот редчайший случай, когда я была согласна абсолютно со всеми решениями жюри! -- рассказывает Татьяна Попова, еще один номинант Премии.

На мероприятии было много светлых и добрых людей, воздух звенел позитивным фоном. Ещё одна награда в копилку жизни, ещё один шаг в нужном направлении! Дерзайте, рискуйте! -- говорит победитель Премии в номинации «Открытие года» Дмитрий Кравченко.

В свою очередь, организаторы искренне благодарят не только всех номинантов, жюри и спонсоров мероприятия, но и партнеров, которые также оказали существенную поддержку Премии «Человек года 2016». Особенную признательность редакция TagilCity.ru выражает:

персоналу и творческим коллективам ДК им. Окунева и лично директору Инне Сальниковой за помощь в организации и проведении Премии,

компании «Симфония узора», изготовившей статуэтки для победителей Премии, и лично директору Дмитрию Бачурину,

кафе «Старый город» за организацию и достойное проведение фуршета,

оркестр популярной и джазовой музыки «Тагил Band» под управлением Сергея Шмакова,

фотографу Илья Агинскому за оперативную и качественную фотосъемку события,

студии Тагил-ТВ за информационную поддержку в течение голосования и после церемонии вручения,

магазину женской одежды «Ирина» за предоставление одежды для моделей,

автоволонтеров и движение волонтеров Нижнего Тагила,

и всех-всех-всех, кто так или иначе принимал участие в организации и проведении Премии «Человек года 2016»!