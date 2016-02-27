TagilCity.ru ищет выпускающего редактора!
Самый* посещаемый сайт Нижнего Тагила TagiCity.ru открывает новую вакансию: Выпускающий редактор
Эта работа для тех, кто хочет карьерного роста в журналистике. Вам надоело ждать, когда в вашем издании освободится место руководителя? Вы не только умеете писать интересные и грамотные тексты, но и можете определять важность и срочность новостных поводов, грамотно выставлять приоритеты и распределять работу между сотрудниками?
Мы готовы предложить интересную и сложную работу и продуманную систему мотивации!
Кандидатам предстоит пройти тестирование, на котором будет необходимо выполнить реальные задания.
Требования:
- исключительная грамотность письменной и устной речи;
- многозадачность и стрессоустойчивость;
- умение распределять новости по порядку (срочность и важность);
- умение выбирать (отсеивать слишком мелкие и не пропускать крупные) новостные поводы;
- умение составлять информативные и привлекательные заголовки;
- творческий подход к работе;
- знание принципа работы сайтов, работы поисковых систем, поведения пользователей в интернете, маркетинга в интернете;
- навык администрирования персонала;
- продвинутый пользователь ПК, Интернета и соцсетей;
- дисциплинированность.
Обязанности:
- ежедневное формирование новостной повестки;
- распределение заданий между журналистами;
- инициирование уникальных тем для публикаций;
- контроль качества публикаций (грамотность, раскрытие темы, стилистика, оформление);
- контроль регулярности выхода новостей;
- планирование и реализация мероприятий по продвижению портала в интернете и офф-лайн;
- разработка документации для регламентирования работы персонала;
- дежурства в выходные и праздничные дни - по согласованию.
Заработная плата от 25 000 рублей. Резюме высылайте на почту personal@tagilcity.ru. Справки по телефону +7 (3435) 499-334.
*TagilCity.ru является лидером по посещаемости среди сайтов Нижнего Тагила по данным рейтинга Uralweb
© Александра Постоногова, TagilCity.ru