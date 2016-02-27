TagilCity.ru ищет выпускающего редактора!

Эта работа для тех, кто хочет карьерного роста в журналистике. Вам надоело ждать, когда в вашем издании освободится место руководителя? Вы не только умеете писать интересные и грамотные тексты, но и можете определять важность и срочность новостных поводов, грамотно выставлять приоритеты и распределять работу между сотрудниками?