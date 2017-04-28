Видеозапись церемонии вручения Премии «Человек года 2017» в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Если вы не смогли побывать на этом событии, пропустили онлайн-трансляцию или наоборот хотите еще раз увидеть все яркие моменты церемонии - то обязательно смотрите видео с церемонии!

В Тагиле есть достойные люди, есть лучшие, их много. Они каждый раз, каждый год могут меняться, но они есть. Именно они позволяют Тагилу рулить. Именно они позволяют Тагилу быть тем, чем он действительно есть на самом деле - и в Российской Федерации, и в Свердловской области. Поздравляю всех победителей! -- сказал Сергей Носов на открытии церемонии.