Видеозапись церемонии вручения Премии «Человек года 2017» в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
А вот и официальное видео с церемонии вручения Премии «Человек года 2017», которая прошла в Нижнем Тагиле 20 апреля!
Если вы не смогли побывать на этом событии, пропустили онлайн-трансляцию или наоборот хотите еще раз увидеть все яркие моменты церемонии - то обязательно смотрите видео с церемонии!
В Тагиле есть достойные люди, есть лучшие, их много. Они каждый раз, каждый год могут меняться, но они есть. Именно они позволяют Тагилу рулить. Именно они позволяют Тагилу быть тем, чем он действительно есть на самом деле - и в Российской Федерации, и в Свердловской области. Поздравляю всех победителей! -- сказал Сергей Носов на открытии церемонии.
Список победителей Премии «Человек года» в 2017 году
Смотреть ФОТООТЧЕТ «Встреча гостей Премии «Человек года»
Смотреть ФОТООТЧЕТ «Церемония вручения премии «Человек года»
Смотреть ФОТООТЧЕТ «Неофициальная часть Премии «Человек года»
Два часа искрометного юмора от ведущих Евгения Кожевина и Николая Тисенко, зажигательная обработка популярных песен от кавер-группы Baker Makers, красивейшие номера от народного циркового коллектива «Улыбки друзей» и трогательная песня в исполнении очаровательной Виктории Стариковой, выступавшей в шоу «Минута славы» на Первом канале. И, конечно же, самые искренние эмоции самых главных героев события - победителей Премии в 2017 году! Все это - смотрите на официальном видео с события!
© TagilCity.ru