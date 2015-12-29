Предновогоднее «мимими»! TagilCity.ru завершил фотоконкурс, посвящённый домашним любимцам (ФОТО)

По решению организаторов победители были определены не только с учетом голосов, но и с учетом оригинальности фотографий. Принималось во внимание разнообразие кадров и разный период фотографий.

Почётными победителями фотоконкурса «Кот и пес» стали Кот Кеша (фото №43) и Анастасия (фото №8). Они получили сертификаты Royal Canin Russia достоинством в 5000 рублей. Дополнительный приз в виде месячного запаса корма для домашнего любимцы достался Марусе и Арнольду (фото №49). Их фотографии были отмечены спонсором как самые оригинальные.

Награждение победителей происходило в офисе TagilCity.ru вчера и сегодня. Победители смогут в любой момент реализовать свои сертификаты в магазинах:

Зоомагазин «Какаду» ул. Учительская, 12

Зоомагазин «Островок» ул. Пархоменко, 119

Зоомагазин «4 лапы» Черноисточинское ш., 17

Зоомагазин «4 лапы» Октябрьский пр., 5

Редакция TagilCity.ru поздравляет победителей, а остальных тагильчан мы призываем активнее участвовать в наших постоянных фотоконкурсах. Сейчас, например,