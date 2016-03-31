Участники Олимпиады в Рио, пивовар и зоозащитники: заканчивается прием анкет от номинантов на Премию «Человек года»
Официальный срок окончания приема анкет 1 апреля. Однако в редакцию TagilCity.ru с каждым днем обращается все больше организаций и номинантов, поэтому было принято решение продлить срок приема заявок от номинантов по 4 апреля.
На данный момент уже порядка 50 достойнейших и интереснейших тагильчан предоставили свои анкеты. Уже 18 апреля начнется народное голосование на TagilCity.ru - все смогут узнать, какие деятели Нижнего Тагила номинированы на звание «Человек года» в 2016 году.
Если приоткрыть завесу тайны, можно сказать, что среди номинантов и профессионалы со стажем по 3 и более десятка лет, есть бизнесмены и спортсмены, деятели искусства и талантливые дети, волонтеры и квнщики. Кстати, в числе номинантов этого года - кандидаты на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Напомним, в 2014 году среди победителей Премии была Параолимпийская чемпионка Михалина Лысова, а член жюри 2016 года Светлана Мусатова стала в тот раз победителем народного голосования.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru