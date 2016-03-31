Участники Олимпиады в Рио, пивовар и зоозащитники: заканчивается прием анкет от номинантов на Премию «Человек года»

На данный момент уже порядка 50 достойнейших и интереснейших тагильчан предоставили свои анкеты. Уже 18 апреля начнется народное голосование на TagilCity.ru - все смогут узнать, какие деятели Нижнего Тагила номинированы на звание «Человек года» в 2016 году .

Если приоткрыть завесу тайны, можно сказать, что среди номинантов и профессионалы со стажем по 3 и более десятка лет, есть бизнесмены и спортсмены, деятели искусства и талантливые дети, волонтеры и квнщики. Кстати, в числе номинантов этого года - кандидаты на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.