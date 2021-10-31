Герб появился на въездном знаке на южном подъезде к Нижнему Тагилу

Герб появился на въездном знаке на южном подъезде к Нижнему Тагилу
Герб появился на въездном знаке на южном подъезде к Нижнему Тагилу
Сегодня, 17:26Новости TagilCity.ruФото: TagilCity.ru
Знак начала городской черты Нижнего Тагила украсил герб города. Конструкцию установил новый для Тагила подрядчик из Тюмени.

18-метровая гранитная конструкция с буквами «НИЖНИЙ ТАГИЛ» на южном подъезде к городу с 31 октября соседствует с установленным выше гербом города. Для реализации всего проекта будет использовано порядка 35 тонн гранита.

Фото:tagilcity.ru

Напомним, тюменская компания «Лайф+» впервые привлечена в качестве подрядчика администрации Нижнего Тагила. Проект будет завершен в ноябре 2021 года. На 18-метровом монументе появится надпись «Город трудовой доблести», герб города, изображение Ордена Трудового Красного Знамени и шестеренка, символизирующая вклад города в промышленную мощь страны.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
южный въездНижний Тагилгербызнак
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы