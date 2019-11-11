Сегодня
Нижний Тагил получит 110 миллионов рублей на покупку 100 новых автобусов
В рамках реализации федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» Нижний Тагил получит 110 миллионов рублей на покупку 100 автобусов
12:11
15 ноября
После писем общественников и СМИ в Минтранс на дороге в Серебрянку возобновили ремонт
ООО ДСК «Строймеханизация» начало работы на дороге Нижний Тагил — Верхняя Ослянка после обращения общественников и редакции TagilCity в минтранс.
13:43
14 ноября
Две новые трамвайные ветки обойдутся Екатеринбургу в 5,8 миллиарда рублей
Две новые трамвайные ветки в Екатеринбурге – в микрорайоны Солнечный и Академический – обойдутся в 5,8 миллиарда рублей
09:29
13 ноября
Объекты с именами героев ВОВ в Нижнем Тагиле могут попасть в проект БКАД в 2020 году
В честь 75-летия Победы в ВОВ общественники предложили включить в БКАД улицы им. Громовой, Верескова, Гастелло, Пылаева, Холкина, Мотина и Белявского.
19:14
12 ноября
За ремонт скандальной дороги до Серебрянки подрядчик оштрафован на 3,7 млн рублей
На проблемную дорогу свердловчане жаловались Владимиру Путину. Ремонт по контракту ведет фирма, ранее принадлежавшая экс-депутату Армену Карапетяну.
21:39
Думе Нижнего Тагила ищут авто за 2,4 миллиона рублей
Дума Нижнего Тагила закупит автомобиль за 2,4 миллиона рублей для государственных и муниципальных нужд
16:18
11 ноября
В Нижнем Тагиле в 2020 году внедрят новую схему движения общественного транспорта
В 2020 году в Нижнем Тагиле планируется внедрение новой схемы движения общественного транспорта. «Газели» заменят ПАЗы
15:25