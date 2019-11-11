Объекты с именами героев ВОВ в Нижнем Тагиле могут попасть в проект БКАД в 2020 году

В честь 75-летия Победы в ВОВ общественники предложили включить в БКАД улицы им. Громовой, Верескова, Гастелло, Пылаева, Холкина, Мотина и Белявского.

19:14