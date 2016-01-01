В 2016 году красивые номера начнут продавать легально
1 января 2016, 14:25ТранспортАлександра Логинова
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Изменения в законодательстве РФ относительно продажи так называемых "красивых" автомобильных номеров, которая теперь станет намного прозрачнее, запланированы властями на 2016 год.
Отныне автовладельцы смогут на полностью легальной основе приобрести понравившийся им особенный номер, приняв участие в организованном ГИБДД аукционе. Подчеркивается, что после такой процедуры номер переходит в абсолютную собственность покупателя, который в дальнейшем сможет его подарить, завещать или продать.
Изменения в транспортном законодательстве затронут также регистрацию грузовых автомобилей и автобусов, которая теперь станет доступна только юридическим лицам и индивидуальным предприятиям.
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