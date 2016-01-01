В 2016 году красивые номера начнут продавать легально

Отныне автовладельцы смогут на полностью легальной основе приобрести понравившийся им особенный номер, приняв участие в организованном ГИБДД аукционе. Подчеркивается, что после такой процедуры номер переходит в абсолютную собственность покупателя, который в дальнейшем сможет его подарить, завещать или продать.