Минтуризма Израиля планирует сделать круглогодичным рейс из Екатеринбурга в Тель-Авив

Министерство туризма Израиля планирует сезонный рейс из Екатеринбурга в Тель- Авив сделать круглогодичным. Об этом корр. ТАСС сообщила глава департамента министерства туризма Израиля в РФ и странах СНГ Ксения Кобякова, которая с рабочей поездкой находится в Свердловской области.

Между Екатеринбургом и Тель-Авивом есть сезонное авиасообщение. В низкий турсезон рейсы между двумя городами отменяют. В марте этого года традиционно будет возобновлено сезонное авиасообщение между Екатеринбургом и Тель-Авивом, которое мы планируем сделать круглогодичным. Сейчас совместно с уральскими партнерами работаем над этим сказала Кобякова.

По ее словам, выполнять рейс Екатеринбург - Тель-Авив в этом году будет авиакомпания «Уральские авиалинии».

Приход авиаперевозчиков из Израиля на это направление будет зависеть от экономической ситуации. Если израильская авиакомпания поймет, что это выгодно, то она, конечно, зайдет на этот маршрут. Следовательно, изменится и ценовая политика. Как только появится потенциал на выездном рынке России, думаю, этот вопрос решится добавила собеседница агентства.

В 2013 году израильская авиакомпания Arkia пыталась запустить прямые рейсы из Екатеринбурга в Тель-Авив, Овду и Эйлат. Однако этого не удалось сделать из-за того, что заказчику рейсов, туроператору Isralux, не удалось согласовать допуск вооруженных представителей израильской службы безопасности в аэропорт Кольцово. Планировалось, что полеты будут выполняться на Boeing 757-300 вместимостью 260 кресел.

По словам Кобяковой, Минтуризма Израиля также планирует наладить чартерные рейсы из Екатеринбурга в город-курорт Эйлат и, по возможности, увеличить частоту рейсов на этом направлении.

По словам исполнительного директора Уральской Ассоциации туризма Михаила Мальцева, перспективы для этого есть.