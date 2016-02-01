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Минтуризма Израиля планирует сделать круглогодичным рейс из Екатеринбурга в Тель-Авив
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минтуризма Израиля планирует сделать круглогодичным рейс из Екатеринбурга в Тель-Авив

1 февраля 2016, 18:00ТранспортMaurice
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