На объектах СвЖД за год погиб 81 человек
1 февраля 2016, 12:45ТранспортMaurice
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На объектах Свердловской железной дороги в 2015 году погиб 81 человек, в том числе трое детей, сообщили «Областной газете» в пресс-службе СвЖД.
Всего за год травмы на железнодорожных путях получили 138 человек, в 2014 году было 166 травмированных.
В компании отмечают, что 33 пострадавших в момент травмирования находились в состоянии алкогольного опьянения.
Количество случаев травмирования граждан сократилось на 17% по сравнению с показателями 2014 года добавили в СвЖД.
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