В 2015 году 196 ДТП на Среднем Урале произошли из-за незаконно установленных рекламных щитов

Министерство по управлению государственным имуществом приступило к наведению порядка в рекламной сфере с начала января 2016 года по указу губернатора Свердловской Области Евгения Куйвашева. Первым шагом выполнения получения стал демонтаж рекламных щитов, установленных на трассах Среднего Урала незаконно или с нарушениями. На сегодняшний день целью министерства стали конструкции на территориях под Нижним Тагилом, Серовом, вдоль ЕКАД и Кольцовской трассы.

Демонтаж рекламного щита является последним средством борьбы с незаконно установленными конструкциями. Данная мера применяется в тех случаях, когда владельца конструкции не удалось найти или если щит установлен с нарушениями. В том случае, если владелец известен, министерство по управлению госимуществом отправляет предписание, в котором сказано, о выявленных нарушениях и их исправлении в течении одного месяца.

Сами рекламные щиты, которые были демонтированы, хранятся на складе в течении одного месяца. В случае, если владелец щит не объявится, конструкция пойдет под утилизацию. Если собственник все же объявится и захочет вернуть свое имущество, то ему следует обратиться в уполномоченный орган с документом, который подтверждает оплату всех расходов включая демонтаж и хранение конструкции на складе.