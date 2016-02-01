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В 2015 году 196 ДТП на Среднем Урале произошли из-за незаконно установленных рекламных щитов
Сюжеты:
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В 2015 году 196 ДТП на Среднем Урале произошли из-за незаконно установленных рекламных щитов

1 февраля 2016, 11:25Транспорт
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