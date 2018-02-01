Улица Космонавтов перекрыта в Нижнем Тагиле (ФОТО)
1 февраля, 08:16Транспорт
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В Нижнем Тагиле сегодня, 1 февраля, около 8 утра перекрыли перекресток улиц Фрунзе-Космонавтов.
На перекресте работает спецтехника и сотрудники ГИБДД. Но вторая половина Космонавтов перекопана.
Из-за этого по улице Вогульской образовалась большая пробка.
Водители жалуются, что из-за пробки опаздывают на работу:
Опоздал на работу, пробка огромная, никто не предупреждал, очень неподходящее время для перекрытия.
Причина перекрытия пока неизвестна, подробности уточняются.
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Фото: «Сети Тагила»
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