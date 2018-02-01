Улица Космонавтов перекрыта в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На перекресте работает спецтехника и сотрудники ГИБДД. Но вторая половина Космонавтов перекопана.

Из-за этого по улице Вогульской образовалась большая пробка.

Водители жалуются, что из-за пробки опаздывают на работу:

Опоздал на работу, пробка огромная, никто не предупреждал, очень неподходящее время для перекрытия.