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485 нарушений ПДД были совершены в Нижнем Тагиле водителями автобусов в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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485 нарушений ПДД были совершены в Нижнем Тагиле водителями автобусов в 2019 году

Сегодня, 10:49ТранспортФото: Пропаганда Отдел ГИБДД
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