485 нарушений ПДД были совершены в Нижнем Тагиле водителями автобусов в 2019 году
Сегодня, 10:49ТранспортФото: Пропаганда Отдел ГИБДД
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В Нижнем Тагиле за январь 2019 года выявлено 485 нарушений ПДД водителями автобусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водители автобусов за первый месяц 2019 года совершили 485 нарушений ПДД. В ходе проверок 67 водителей не использовали ремни безопасности, 1 водитель сел за руль, не имея водительских прав. 37 водителей нарушили правила на пешеходных переходах, 10 – проехали на запрещающий сигнал светофора, 2 – выехали на встречную полосу движения.
Кроме того, при проведении проверки техсостояния автобусов сотрудники Госавтоинспекции обнаружили 157 нарушений, при наличии которых нельзя эксплуатировать транспорт.
По результатам проверки техсостояния транспортных средств за неделю шесть должностных лиц и четыре водителя были привлечены к административной ответственности, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
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