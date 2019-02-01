485 нарушений ПДД были совершены в Нижнем Тагиле водителями автобусов в 2019 году

Водители автобусов за первый месяц 2019 года совершили 485 нарушений ПДД. В ходе проверок 67 водителей не использовали ремни безопасности, 1 водитель сел за руль, не имея водительских прав. 37 водителей нарушили правила на пешеходных переходах, 10 – проехали на запрещающий сигнал светофора, 2 – выехали на встречную полосу движения.

Кроме того, при проведении проверки техсостояния автобусов сотрудники Госавтоинспекции обнаружили 157 нарушений, при наличии которых нельзя эксплуатировать транспорт.