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Засыпало снегом: спецтехника прокладывает дорогу трамваям в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Засыпало снегом: спецтехника прокладывает дорогу трамваям в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:06ТранспортФото: МУП «Тагильский трамвай»
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