Засыпало снегом: спецтехника прокладывает дорогу трамваям в Нижнем Тагиле

1 февраля Нижний Тагил оказался засыпан снегом. По прогнозам метеорологов, непогода продлится двое суток. Дорожные службы города работают в круглосуточном режиме, чтобы не допустить транспортного коллапса.

Муниципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай» справляется со снегопадом с помощью трамваев-снегоочистителей и погрузчика JCB.

Работаем согласно штатному расписанию. На линии работает 6 единиц снегоуборочной рельсовой техники. С 6.30 до 9.00 была произведена очистка трамвайных путей. Следующая уборка начнется в 18.00, и еще одна – ночная. Работаем совместно с дорожными службами. Внештатных ситуаций не возникало, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП НТ «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.