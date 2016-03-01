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Общественники Нижнего Тагила попросили Сергея Носова перенести неэффективные камеры для фиксации нарушений ПДД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Общественники Нижнего Тагила попросили Сергея Носова перенести неэффективные камеры для фиксации нарушений ПДД

1 марта 2016, 12:05ТранспортДенис Таратонов
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