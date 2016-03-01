Общественники Нижнего Тагила попросили Сергея Носова перенести неэффективные камеры для фиксации нарушений ПДД
Нижнетагильская общественная организация «Тагил без ям» попросила Администрацию Нижнего Тагила перенести один из видео-рубежей, фиксирующий нарушение правил дорожного движения.
Причиной этой просьбы стал тот факт, что за три года своей работы камеры на перекрестке проспекта Ленина и улицы Вязовская зафиксировали всего 9 нарушений правил дорожного движения. Для сравнения, с помощью камеры, установленной на Старателе, было выписано штрафов на 3 миллиона рублей. И это только в самом начале её работы.
В своём обращении «Тагил без ям» просит Сергея Носова рассмотреть возможность переноса видео-рубежа на перекресток улиц Мира и Победы. Там, по мнению общественной организации, он принесет больше пользы.
Кроме того, было предложено перенести ещё один видео-рубеж, находящийся на улице Перова. Он не фиксирует нарушения ПДД, поэтому его рекомендовали перенести на другой, более аварийный, участок дороги по усмотрению ГИБДД.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru