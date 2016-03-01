Общественники Нижнего Тагила попросили Сергея Носова перенести неэффективные камеры для фиксации нарушений ПДД

Причиной этой просьбы стал тот факт, что за три года своей работы камеры на перекрестке проспекта Ленина и улицы Вязовская зафиксировали всего 9 нарушений правил дорожного движения. Для сравнения, с помощью камеры, установленной на Старателе, было выписано штрафов на 3 миллиона рублей. И это только в самом начале её работы.