Разве так делается? В Нижнем Тагиле снесли остановку, а мусор не убрали (ФОТО)

Киоск был демонтирован на трамвайной остановке «Отделение дороги» на улице Садовая. После сноса на этом месте осталась целая куча старых теплоизоляционных материалов, унитаз и прочий мусор. Почему же это произошло, и как долго там будет находиться весь этот хлам?

Журналист TagilCity.ru обратился к заместителю главы Администрации Тагилстроевского района Геннадию Классену за ответом на эти вопросы. Оказалось, что собственника объекта обязали демонтировать остановочный комплекс и киоск в связи с реконструкцией:

По предписанию Администрации киоск снес сам собственник. На снос было выделено две недели. До третьего марта он должен вывезти весь мусор сказал Геннадий Классен.

Проблема остановок и остановочных комплексов довольно актуальна для Нижнего Тагила. Многие из них уже начали пугать тагильчан своим внешним видом.