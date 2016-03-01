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Разве так делается? В Нижнем Тагиле снесли остановку, а мусор не убрали (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Разве так делается? В Нижнем Тагиле снесли остановку, а мусор не убрали (ФОТО)

1 марта 2016, 18:35ТранспортДенис Таратонов
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