Разве так делается? В Нижнем Тагиле снесли остановку, а мусор не убрали (ФОТО)
На одной из трамвайных остановок Нижнего Тагила был снесен киоск и остановочный комплекс. Местные жители были озадачены тем фактом, что после сноса никто не позаботился убрать мусор. Они обратились в редакцию TagilCity.ru с просьбой прояснить ситуацию.
Киоск был демонтирован на трамвайной остановке «Отделение дороги» на улице Садовая. После сноса на этом месте осталась целая куча старых теплоизоляционных материалов, унитаз и прочий мусор. Почему же это произошло, и как долго там будет находиться весь этот хлам?
Журналист TagilCity.ru обратился к заместителю главы Администрации Тагилстроевского района Геннадию Классену за ответом на эти вопросы. Оказалось, что собственника объекта обязали демонтировать остановочный комплекс и киоск в связи с реконструкцией:
По предписанию Администрации киоск снес сам собственник. На снос было выделено две недели. До третьего марта он должен вывезти весь мусор сказал Геннадий Классен.
Проблема остановок и остановочных комплексов довольно актуальна для Нижнего Тагила. Многие из них уже начали пугать тагильчан своим внешним видом.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru