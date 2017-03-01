80 лет исполнилось тагильскому трамваю: в честь праздника на линии вышли 16 новых вагонов

У тагильского трамвая были нелегкие времена, когда парк устарел и трамвай перестал пользоваться популярностью среди жителей города, однако благодаря программе «Тагильский трамвай» с 2013 года было закуплено немало новых вагонов, парк полностью обновился и трамвай снова набирает популярность среди тагильчан.