Грузовик на ЕКАД врезался в бетонные блоки и разлетелся на части (ФОТО)
1 марта, 18:00Транспорт
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Ночью 28 февраля произошло ДТП на 80-м километре ЕКАД.
Сюжеты: Екатеринбург
Грузовик Scania с прицепом Schmitz на Екатеринбургской кольцевой автодороге врезался в бетонные блоки, находящиеся на дороге. Грузовик перевернулся и развалился на части.
44-летний водитель получил серьезные травмы и был направлен в больницу. По предварительным данным, он неправильно выбрал скоростной режим, сообщает интернет-газета Znak.
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Фото: УГИБДД по Свердловской области
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