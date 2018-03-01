Проезд большегрузов в Евстюниху закрыт с 26 февраля

В феврале 2018 года жители Евстюнихи обратились в СМИ с жалобой на водителей большегрузов. Шофёры грузовых фур, чтобы не платить за перевес груза, объезжали пункт весового контроля по территории поселка.

С 26 февраля проезд большегрузов по территории посёлка был закрыт. На улице Лайская установили ограничительные знаки для фур. По сообщениям «Тагил-ТВ», шофёров наличие знаков не смутило. Грузовые автомобили по-прежнему едут через посёлок.

Некоторые водители даже предложили местным жителям плату за право проезда по улицам.