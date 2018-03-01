Проезд большегрузов в Евстюниху закрыт с 26 февраля
1 марта, 23:05Транспорт
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Взъезд большегрузов на территорию посёлка Евстюниха был закрыт в начале недели. Однако находчивых шофёров запрещающие знаки не останавливают. Они даже предложили жителям посёлка деньги за право проезда по улицам.
Сюжеты: Пригород
В феврале 2018 года жители Евстюнихи обратились в СМИ с жалобой на водителей большегрузов. Шофёры грузовых фур, чтобы не платить за перевес груза, объезжали пункт весового контроля по территории поселка.
С 26 февраля проезд большегрузов по территории посёлка был закрыт. На улице Лайская установили ограничительные знаки для фур. По сообщениям «Тагил-ТВ», шофёров наличие знаков не смутило. Грузовые автомобили по-прежнему едут через посёлок.
Некоторые водители даже предложили местным жителям плату за право проезда по улицам.
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