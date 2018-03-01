«Тагильскому трамваю» исполнился 81 год (ВИДЕО)

История «Тагильского трамвая» начиналась с 11 прицепных и моторных вагонов, которые пришли в депо на Красном Камне. Первый трамвай вышел в рейс 28 февраля 1937 года по маршруту Красный Камень - Центр - Ж/д вокзал.

За последние несколько лет подвижной состав трамвайного парка был обновлен: в 2014 году были приобретены 20 вагонов, в 2017 — еще 30 вагонов Уралтрансмаша. Современный компьютеризированный транспорт помогает легко выявить неисправности, a поездки в нем безопасны и комфортны. Ежедневно на магистрали в 110 км курсируют 50 трамваев в будние дни и 30 — в выходные.