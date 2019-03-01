Владельцы большегрузов заплатили более 6 млн руб. за испорченные свердловские дороги

За 2018 год ФКУ «Уралуправтодор» направил в суд 338 требований на сумму в 6 млн 781 тысячу 583 рубля. Добровольно был выплачен 1 млн 864 тысячи 450 рублей. Остальная сумма была взыскана с ответчиков через суд.