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Владельцы большегрузов заплатили более 6 млн руб. за испорченные свердловские дороги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владельцы большегрузов заплатили более 6 млн руб. за испорченные свердловские дороги

Сегодня, 13:53ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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