84 нарушения ПДД водителями автобусов выявлено в Нижнем Тагиле за два дня

84 нарушения ПДД водителями автобусов выявлено в Нижнем Тагиле за два дня

Сегодня, 13:27ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
84 водителя автобуса, которые нарушили правила дорожного движения, выявили в Нижнем Тагиле сотрудники госавтоинспекции за два дня.

Рейд на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа проводился с 24 по 26 февраля. Сотрудники ГИБДД нашли многочисленные нарушения, сообщает отдел пропаганды ведомства.

Всего было проверено 215 автобусов, 174 из которых находились на городских маршрутах и 31 осуществлял пригородные и междугородние перевозки. В ходе рейда было выявлено 84 нарушения ПДД водителями пассажирских транспортных средств.

Было установлено 43 факта управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация запрещена. Все такие автобусы были эвакуированы и помещены на спецстоянку. В семи случаях в автобусах не были использованы ремни безопасности, в пяти случаях были нарушены правила перевозки людей.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, в ходе рейда, который проводили сотрудники ГИБДД с 20 по 23 февраля, в Нижнем Тагиле выявили более 800 нарушений ПДД.

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Нижний Тагил
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