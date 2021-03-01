84 нарушения ПДД водителями автобусов выявлено в Нижнем Тагиле за два дня

Рейд на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа проводился с 24 по 26 февраля. Сотрудники ГИБДД нашли многочисленные нарушения, сообщает отдел пропаганды ведомства.
Всего было проверено 215 автобусов, 174 из которых находились на городских маршрутах и 31 осуществлял пригородные и междугородние перевозки. В ходе рейда было выявлено 84 нарушения ПДД водителями пассажирских транспортных средств.
Было установлено 43 факта управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация запрещена. Все такие автобусы были эвакуированы и помещены на спецстоянку. В семи случаях в автобусах не были использованы ремни безопасности, в пяти случаях были нарушены правила перевозки людей.
Напомним, в ходе рейда, который проводили сотрудники ГИБДД с 20 по 23 февраля, в Нижнем Тагиле выявили более 800 нарушений ПДД.