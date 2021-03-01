84 нарушения ПДД водителями автобусов выявлено в Нижнем Тагиле за два дня

Было установлено 43 факта управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация запрещена. Все такие автобусы были эвакуированы и помещены на спецстоянку. В семи случаях в автобусах не были использованы ремни безопасности, в пяти случаях были нарушены правила перевозки людей.