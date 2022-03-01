В Нижнем Тагиле утверждён перечень работ на март на мосту на Циолковского

Канализация, водопровод и прокладка кабеля — TagilCity.ru стало известно, какие работы планируется провести на путепроводе на Циолковского в марте. Об этом редакции рассказал генеральный директор фирмы-подрядчика по реконструкции моста в Нижнем Тагиле Алексей Голященко.