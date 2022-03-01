В Нижнем Тагиле утверждён перечень работ на март на мосту на Циолковского

В Нижнем Тагиле утверждён перечень работ на март на мосту на Циолковского
В Нижнем Тагиле утверждён перечень работ на март на мосту на Циолковского
Сегодня, 20:09ТранспортФото: TagilCity.ru
Главный подрядчик реконструкции моста на Циолковского в Нижнем Тагиле ООО «Уралстроймонтаж» согласовал перечень работ на март.

Канализация, водопровод и прокладка кабеля — TagilCity.ru стало известно, какие работы планируется провести на путепроводе на Циолковского в марте. Об этом редакции рассказал генеральный директор фирмы-подрядчика по реконструкции моста в Нижнем Тагиле Алексей Голященко.

Согласно графику работ, весь март будет осуществляться прокладка кабелей АО «Облкоммунэнерго» под путепроводом и подготовка территории строительства. С 16 по 31 марта на объекте планируют заняться устройством водопровода В1, сечением 500 мм.

Обустройство ливневой канализации на путепроводе также займет весь март, подытожил Алексей Голященко.

Напомним, 1 марта в Нижнем Тагиле возобновились работы по реконструкции моста на Циолковского. Подрядчик пообещал не перекрывать движения, выделяя для автомобилистов по очереди каждую из половин моста.

Сюжеты:
Мост на ЦиолковскогоЭксклюзивНижний Тагил
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