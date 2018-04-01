Родители детсадовцев вышли на патрулирование дорог в Нижнем Тагиле (ФОТО)
1 апреля, 10:05Транспорт
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В весенние каникулы самые активные родители воспитанников детского сада №121 вышли на патруль района вблизи дошкольного образовательного учреждения. Совместно с сотрудниками дорожной полиции они патрулировали проезжую часть.
Сюжеты: Нижний Тагил
30 марта «родительский патруль» детского сада №121 совместно с педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции в рамках проводимой профилактической операции «Внимание каникулы!» вышли на патрулирование района и проезжей части вблизи образовательного учреждения. Участники напомнили горожанам о необходимости контроля за соблюдением правил дорожного движения детьми по пути следования в детский сад, школу и обратно.
Нарушающим правила дорожного движения разъясняли, как правильно переходить дорогу, и вручали памятки пешехода, а всем соблюдающим правила вручали медаль «Знаток ПДД», сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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