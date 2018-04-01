Родители детсадовцев вышли на патрулирование дорог в Нижнем Тагиле (ФОТО)

30 марта «родительский патруль» детского сада №121 совместно с педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции в рамках проводимой профилактической операции «Внимание каникулы!» вышли на патрулирование района и проезжей части вблизи образовательного учреждения. Участники напомнили горожанам о необходимости контроля за соблюдением правил дорожного движения детьми по пути следования в детский сад, школу и обратно.