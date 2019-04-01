Мэрия Екатеринбурга увеличила финансирование на транспорт и дороги

Согласно программе развития транспортной сети города до 2021 года, до 3,9 миллиарда рублей увеличены расходы на организацию транспортного обслуживания на конкурсной основе. Ранее на это было заложено 1,2 миллиарда рублей. Также на 1,1 миллиарда рублей сокращен бюджет на компенсации затрат перевозчикам.

На 48 миллионов рублей увеличены расходы на эксплуатацию светофоров, дорожных знаков и «лежачих полицейских». На 5,4 миллиона рублей выросли расходы на геодезические изыскания в рамках проектирования и планируемых ремонтов автодорог общего пользования, что повлекло за собой также увеличение расходов на проектирование работ.