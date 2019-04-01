Мэрия Екатеринбурга увеличила финансирование на транспорт и дороги
Вчера, 14:08ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мэрия Екатеринбурга увеличила финансирование программы развития общественного транспорта, также увеличено финансирование на дороги, соответствующее постановление было опубликовано 25 марта на официальном сайте города.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно программе развития транспортной сети города до 2021 года, до 3,9 миллиарда рублей увеличены расходы на организацию транспортного обслуживания на конкурсной основе. Ранее на это было заложено 1,2 миллиарда рублей. Также на 1,1 миллиарда рублей сокращен бюджет на компенсации затрат перевозчикам.
На 48 миллионов рублей увеличены расходы на эксплуатацию светофоров, дорожных знаков и «лежачих полицейских». На 5,4 миллиона рублей выросли расходы на геодезические изыскания в рамках проектирования и планируемых ремонтов автодорог общего пользования, что повлекло за собой также увеличение расходов на проектирование работ.
Ранее в Екатеринбурге сообщалось о переносе транспортной реформы на неопределенное время.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей