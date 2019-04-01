Речное такси по Исети появится в Екатеринбурге

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«Атомстройкомплекс» в Екатеринбурге планирует запустить речное такси по Исети, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Станции расположатся вдоль берега реки, у жилых комплексов, возведенных «Атомстройкомплексом». Курсировать такси будет от Верхне-Исетского до Нижне-Исетского пруда.
Как сообщает застройщик, планируется предоставить горожанам несколько плавсредств на выбор. Это могут быть как лодки для романтических свиданий и неспешных прогулок, так и скоростные моторки.
Способ оплаты застройщик пока не предусмотрел. Тут стоит выбор между вариантами: передача лодки по боутшерингу или такси с оплатой по тарифу.
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