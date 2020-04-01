В Нижнем Тагиле во время карантина увеличат число автобусов на Тагилстрой
Сегодня, 23:08ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле из-за режима самоизоляции уменьшилось число автобусов, однако некоторые тагильчане продолжают ходить на работу. Мэрия города пообещала добавить маршруты на Тагилстрой, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
В соцсетях тагильчане возмутились тем, что соблюдать положенные 1,5 метра друг от друга в переполненных автобусах невозможно. Жители города отметили, что самые переполненные автобусы те, что идут на Вагонку и Тагилстрой.
В пресс-службе мэрии рассказали, что со 2 апреля на маршруте № 34 добавят автобусы. Горожанам порекомендовали обращаться в ЕДДС в случаях, когда количество пассажиров на рейсах превышает ожидаемое. Также там добавили, что число пассажиров автобусов из-за введенного карантина уменьшился на 60%.
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