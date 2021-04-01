Дополнительная подготовка путей объезда на Тагилстрой будет проведена в Нижнем Тагиле

К концу апреля будут проведены дополнительные работы по подготовке путей объезда на Тагилстрой в связи с ремонтом моста на улице Циолковского. Об этом рассказал директор МУП ТДС Игорь Васильев на совещании в мэрии Нижнего Тагила.

Во время проверки объездных путей была выявлена необходимость проведения дополнительных работ. Речь идёт об участках объезда через Северное шоссе и через улицы Красногвардейская, Индустриальная, Кушвинская. Фото: TagilCity.ru На данных участках необходимо провести ямочный ремонт. К концу апреля планируем завершить все работы, рассказал Игорь Васильев. Чтобы не докупать отдельно щебень, глава города Вячеслав Пинаев согласовал поставку материала с вице-президентом дивизиона «Урал» ЕВРАЗ Денисом Новоженовым. Его поставят для проведения ямочного ремонта. Напомним, мост через улицу Циолковского будет отремонтирован за 1,2 миллиарда рублей. Его закроют 11 мая 2021 года. Мэрия, ГИБДД и представители подрядчиков рассматривают варианты организации движения на время работ на путепроводе. Официальной датой закрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагила названо 11 мая

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