График электричек для садоводов не изменится при ремонте моста в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:46ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Все работы, требующие закрытия движения железнодорожного транспорта, будут производиться в ночное время.
Никаких перекрытий в дневное время и уменьшения количества электричек не предвидится. Все будет работать согласно графику. Работы будут производиться в ночные окна, рассказал Артем Кокорин.
Данные вопросы будут согласованы между РЖД и подрядной организацией.
Напомним, окончательной датой закрытия моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле было названо 11 мая. С 5 апреля подрядчик приступит к работам, не связанным с перекрытием движения.