График электричек для садоводов не изменится при ремонте моста в Нижнем Тагиле

Движение электричек в дневное время не будет перекрываться. Об этом заявил главный инженер Нижнетагилькой станции РЖД Артем Кокорин на совещании ведомств и дорожных подрядчиков с мэрией Нижнего Тагила.

Все работы, требующие закрытия движения железнодорожного транспорта, будут производиться в ночное время. Никаких перекрытий в дневное время и уменьшения количества электричек не предвидится. Все будет работать согласно графику. Работы будут производиться в ночные окна, рассказал Артем Кокорин. Данные вопросы будут согласованы между РЖД и подрядной организацией. Официальной датой закрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагила названо 11 мая Напомним, окончательной датой закрытия моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле было названо 11 мая. С 5 апреля подрядчик приступит к работам, не связанным с перекрытием движения.

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