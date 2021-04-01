Официальной датой закрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагила названо 11 мая

Официальной датой закрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагила названо 11 мая
Сегодня, 12:19ТранспортФото: TagilCity.ru
Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле закроется на ремонт 11 мая. Об окончательной дате договорились представители подрядные организации, сотрудники ведомств и администрация города.

С 5 апреля подрядчик начнет проведение работ, которые можно осуществить без закрытия дороги.

Перекрывать движение следует в самый последний момент, когда уже ясно будет, что именно на этом участке необходимо производить работы, сказал мэр Владислав Пинаев.

Это необходимая мера, чтобы не получилось так, что участок закрыли, а никаких работ на нём не производится, уточнил глава города.

Напомним, 26 марта сообщалось, что для своевременной доставки пациентов с острыми сердечными заболеваниями, а также для автомобилей МВД и МЧС будет организован проезд по территории НТМК.

Сюжеты:
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