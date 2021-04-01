Официальной датой закрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагила названо 11 мая

С 5 апреля подрядчик начнет проведение работ, которые можно осуществить без закрытия дороги.
Перекрывать движение следует в самый последний момент, когда уже ясно будет, что именно на этом участке необходимо производить работы, сказал мэр Владислав Пинаев.
Это необходимая мера, чтобы не получилось так, что участок закрыли, а никаких работ на нём не производится, уточнил глава города.
Напомним, 26 марта сообщалось, что для своевременной доставки пациентов с острыми сердечными заболеваниями, а также для автомобилей МВД и МЧС будет организован проезд по территории НТМК.