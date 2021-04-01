В ГИБДД предупредили об ухудшении дорожных условий в Нижнем Тагиле

В связи с сильным ветром и перепадом температур, в ГИБДД сообщили об ухудшении дорожных условий в Нижнем Тагиле и образовании гололеда.

В ведомстве рекомендуют водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния. А водителям, не имеющим достаточного стажа вождения, следует избегать управления транспортным средством. В связи с погодными условиями может возрасти количество ДТП на территории Нижнего Тагила, рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД. Кроме того, соблюдать осторожность посоветовали и пешеходам. При пересечении проезжей части следует помнить, что тормозной путь транспортного средства в связи с гололедом может быть увеличен.

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