В ГИБДД предупредили об ухудшении дорожных условий в Нижнем Тагиле

В ГИБДД предупредили об ухудшении дорожных условий в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:33ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
В связи с сильным ветром и перепадом температур, в ГИБДД сообщили об ухудшении дорожных условий в Нижнем Тагиле и образовании гололеда.

В ведомстве рекомендуют водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния. А водителям, не имеющим достаточного стажа вождения, следует избегать управления транспортным средством.

В связи с погодными условиями может возрасти количество ДТП на территории Нижнего Тагила, рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД.

Кроме того, соблюдать осторожность посоветовали и пешеходам. При пересечении проезжей части следует помнить, что тормозной путь транспортного средства в связи с гололедом может быть увеличен.

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