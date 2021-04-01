В ГИБДД предупредили об ухудшении дорожных условий в Нижнем Тагиле

В ведомстве рекомендуют водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния. А водителям, не имеющим достаточного стажа вождения, следует избегать управления транспортным средством.
В связи с погодными условиями может возрасти количество ДТП на территории Нижнего Тагила, рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД.
Кроме того, соблюдать осторожность посоветовали и пешеходам. При пересечении проезжей части следует помнить, что тормозной путь транспортного средства в связи с гололедом может быть увеличен.