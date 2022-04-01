Клиенты автосалонов в Тагиле месяц ждут ремонта новых иномарок

Из-за санкций и разрыва логистических цепочек тагильские автосалоны столкнулись с потоком претензий от клиентов. На что жалуются тагильчане, как выкручиваются дилеры и какие схемы придумали мошенники, редакции TagilCity.ru рассказала сотрудница тагильского автосалона.

Затяжной ремонт В первый месяц спецоперации спрос на новые автомобили существенно вырос: тагильчане стали приобретать иномарки, чтобы успеть вложить деньги до повышения цен. Вот только об обратной стороне покупки они не догадывались. Новая машина требует ремонта и обслуживания, так как некоторые автоконцерны отказались сотрудничать с Россией. В лучшем случае дилеры продолжают исполнять обязательства по гарантии, но с задержками, рассказала редакции TagilCity.ru сотрудница тагильского автосалона, которая предпочла остаться анонимной. По гарантии исправить техническую неисправность, допущенную на заводе-изготовителе, автосалон должен в течение 45 дней. Если раньше успеть в срок было реально, то сейчас детали на замену идут месяцами. У нас срок ремонта составляет 45 дней разово. Но из-за того, что запасных частей нет даже на местных складах, то ждать 2-3 месяца. Это риск возврата автомобиля,говорит тагильчанка. Еще одна проблема возникла с кузовным ремонтом, срок которого не регламентирован. Сотрудники автосервиса не могут заменить деталь быстро, так как первоочередная задача — выполнить обязательства по гарантии. Клиент может ждать долго свою запасную часть, отсюда негатив. Приоритет отдается гарантийным работам, каких-то запасных частей нет и начинается…поделилась девушка. Из-за ряда сложностей возникают конфликты — тагильчане не готовы расстаться с желанным приобретением на длительное время. Дилеры в свою очередь не могут обещать быстрый ремонт и разрабатывают схемы для урегулирования споров. Автосалоны предлагают клиенту подписать допсоглашение на увеличение срока ремонта, обещая при этом приятные бонусы, например, бесплатное техобслуживание. Потребительский экстремизм Пока что клиенты не доходят до высших инстанций, чего не скажешь о продвинутых покупателях, умеющих обмануть салон. За последний месяц случаи потребительского экстремизма участились, отметила девушка. Клиент пришел, озвучил личные данные и техническую неполадку, записал свое обращение на диктофон или камеру и скрылся. По истечении срока ремонта злоумышленник подает в суд и дилер либо платит неустойку, либо возвращает средства. Пытаются получить выгоду не только клиенты, но и сами автосалоны. Так, продавцы постоянно увеличивают стоимость дополнительных услуг и оборудования, чтобы выстоять в условиях низкой платежеспособности тагильчан. Иномарки за один день подорожали на 300 тысяч рублей, поэтому покупателей с каждым днем становится все меньше, добавил руководитель отдела продаж тагильского автосалона. Напомним, губернатор Свердловской области создал оперштаб для разработки мер поддержки предпринимателей в условиях санкций. Сейчас представители собирают жалобы от бизнесменов, чтобы найти пути решения возникающих сложностей. Проблемы в экономике возникли из-за санкционного давления со стороны недружественных стран, не согласных со спецоперацией России по демилитаризации и денацификации Украины.

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