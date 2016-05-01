В Нижнем Тагиле с 1 мая трамваи будут ходить по новому расписанию
1 мая 2016, 12:30ТранспортМарина
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С сегодняшнего дня незначительно изменилось расписание тагильских трамваев.
Сюжеты: Нижний Тагил
Изменения коснулись двух маршрутов тагильских трамваев.В будние количество трамваев, следующих по маршруту №12 - от Островского до Пихтовых гор и обратно - увеличено с четырёх до пяти. Это приведёт к сокращению времени между рейсами. Кроме того, продлена работа трамваев №8 и №12 в выходные дни.
В начале лета закончат учёбу будущие вагоновожатые. Штат водителей трамваев пополнится, сообщают в трамвайном управлении. В связи с чем в июне будет увеличено количество маршрутов. Информация об изменении летнего расписания будет опубликована позже.
С действующим расписанием движения трамваев вы можете ознакомиться на городском портале TagilCity.ru.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru
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