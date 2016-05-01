В Нижнем Тагиле с 1 мая трамваи будут ходить по новому расписанию

Изменения коснулись двух маршрутов тагильских трамваев.В будние количество трамваев, следующих по маршруту №12 - от Островского до Пихтовых гор и обратно - увеличено с четырёх до пяти. Это приведёт к сокращению времени между рейсами. Кроме того, продлена работа трамваев №8 и №12 в выходные дни.