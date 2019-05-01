ФСБ и полиция Екатеринбурга проверили 250 мигрантов-водителей
Сегодня, 22:15ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В ночь на 1 мая в Екатеринбурге сотрудники ФСБ провели проверку иностранных таксистов, передаёт E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Масштабные мероприятия по проверке иностранных водителей такси проводили сотрудники ФСБ при взаимодействии с сотрудниками полиции и ГИБДД.
35 мигрантов были привлечены к административной ответственностей, 19 человек будут депортированы за пределы РФ по причине нарушения миграционного законодательства.
Неделей ранее проверка в Екатеринбурге состоялась в отношении 200 водителей, 19 из которых по результатам рейда намеревались депортировать.
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