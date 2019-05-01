ФСБ и полиция Екатеринбурга проверили 250 мигрантов-водителей

Масштабные мероприятия по проверке иностранных водителей такси проводили сотрудники ФСБ при взаимодействии с сотрудниками полиции и ГИБДД.

35 мигрантов были привлечены к административной ответственностей, 19 человек будут депортированы за пределы РФ по причине нарушения миграционного законодательства.