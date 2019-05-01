Свердловская ГИБДД в майские праздники будет ловить пьяных водителей

В майские праздники на дорогах Свердловской области сотрудники ГИБДД будут проводить рейды по выявлению водителей, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии, а также водителей, лишенных прав.

На всех дорогах региона будут проходить проверки, так как в праздники фиксируется увеличение числа ДТП, произошедших по вине пьяных водителей. Помимо этого, к ответственности будут привлекаться водители с нечитаемыми номерными знаками, а также автомобилисты, нарушающие правила перевозки детей.

О случаях нахождения за рулем нетрезвых водителей свердловчан просят сообщать в дежурную часть УГИБДД по Свердловской области по телефону 8 (343) 269-77-00.