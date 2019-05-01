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Свердловская ГИБДД в майские праздники будет ловить пьяных водителей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская ГИБДД в майские праздники будет ловить пьяных водителей

Сегодня, 09:45ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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