Свердловские инспекторы ГИБДД в метель не пустили велосипедиста в Тюмень
В Свердловской области сотрудники ГИБДД не пустили в Тюмень велосипедиста, который был легко одет, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
Сотрудники ГИБДД, дежурившие на трассе Екатеринбург-Тюмень в ночь, когда в регионе выпала месячная норма осадков, остановили велосипедиста, который был одет не по погоде. 22-летний мужчина на велосипеде планировал добраться до Тюмени.
Он был легко одет, несмотря на ветер с дождем и холод: в спортивные штаны, кофту и тонкую курточку,сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.
Как оказалось, мужчина был не готов к перемене погоды, он гостил у родственников в Талице, однако ему необходимо было вернуться домой в Тюмень.
Житель Тюмени замерз, поэтому сотрудники автоинспекции пригласили его в автомобиль, а затем на патрульной машине доставили обратно к родственникам в Талицу.
Напомним, что во время апрельского снегопада погода врасплох застала автомобилистов на Серовской трассе, там образовалась многокилометровая пробка.