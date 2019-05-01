Свердловские инспекторы ГИБДД в метель не пустили велосипедиста в Тюмень

Сотрудники ГИБДД, дежурившие на трассе Екатеринбург-Тюмень в ночь, когда в регионе выпала месячная норма осадков, остановили велосипедиста, который был одет не по погоде. 22-летний мужчина на велосипеде планировал добраться до Тюмени.

Он был легко одет, несмотря на ветер с дождем и холод: в спортивные штаны, кофту и тонкую курточку,сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Как оказалось, мужчина был не готов к перемене погоды, он гостил у родственников в Талице, однако ему необходимо было вернуться домой в Тюмень.

Житель Тюмени замерз, поэтому сотрудники автоинспекции пригласили его в автомобиль, а затем на патрульной машине доставили обратно к родственникам в Талицу.