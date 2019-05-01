Уменьшенные дорожные знаки появятся в городах России с 1 мая

Уменьшенный размер дорожных знаков будет применяться на нескоростных дорогах, в исторических кварталах и центральных частях российских городов.

Специалисты полагают, что более аккуратные знаки улучшат внешний облик городов и заставят водителей снижать скорость для того, чтобы разглядеть эти знаки, то есть снизят аварийность на дорогах.