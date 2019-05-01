Уменьшенные дорожные знаки появятся в городах России с 1 мая
Сегодня, 19:05ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Знаки размером 40*40 и 35*35 см появятся во всех городах России после вступления в силу с 1 мая нового ГОСТа, сообщает Росстандарт.
Уменьшенный размер дорожных знаков будет применяться на нескоростных дорогах, в исторических кварталах и центральных частях российских городов.
Специалисты полагают, что более аккуратные знаки улучшат внешний облик городов и заставят водителей снижать скорость для того, чтобы разглядеть эти знаки, то есть снизят аварийность на дорогах.
Мини-знаки уже применяются в Москве и Санкт-Петербурге, а также Саратове, Владимире и Калининграде. С 1 мая они будут легитимны во всех городах страны.
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