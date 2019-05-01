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Уменьшенные дорожные знаки появятся в городах России с 1 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уменьшенные дорожные знаки появятся в городах России с 1 мая

Сегодня, 19:05ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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