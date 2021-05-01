74 млн потратят на организацию движения общественного транспорта в Нижнем Тагиле

74 млн потратят на организацию движения общественного транспорта в Нижнем Тагиле
74 млн потратят на организацию движения общественного транспорта в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:04ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Три конкурса на 74 миллиона рублей по поиску компании-перевозчика жителей города на общественном транспорте объявлены в Нижнем Тагиле.

В сумме стартовые цены закупок начинаются с 74,1 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен обеспечить движение транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по маршрутам в Нижнем Тагиле.

В перечень попали маршруты:

  • № 1 ТЦ «Райт» — Рудник им. III Интернационала
  • № 1С ТЦ «Райт» — Сады;
  • № 2 Вокзал — Ольховка;
  • № 3 Ж/д вокзал — пансионат «Аист»;
  • № 4 «ТЦ Райт» — Выя — Красный Камень — «ТЦ Райт»;
  • № 5 «ТЦ Райт» — Выя — Лебяжка — Красный Камень — «ТЦ Райт»;
  • № 6 кинотеатр «Урал» — Евстюниха;
  • №7 Ж/д вокзал – Верхняя Черемшанка;
  • №8 Выя - поселок Песчаный;
  • № 9 и № 10К Дзержинский район (кольцевой);
  • № 13 Ж/д вокзал — Психиатрическая больница;
  • № 14 ТЦ «Райт» — ВМЗ;
  • № 15 Выя — Горбуново;
  • № 16 УВЗ — улица Калинина»;
  • № 17 Современник — проходная НТИИМ;
  • № 17У Ж/д вокзал — проходная НТИИМ;
  • № 19 Выя — пансионат «Аист»;
  • № 20 Ж/д вокзал - Выя - Кр.Камень - Ж/д вокзал;
  • № 23 ТЦ «Райт» — Смычка;
  • № 25 ГГМ улица Булата Окуджавы - Смычка;
  • № 26 Ж/д вокзал — Пристань;
  • № 27 ГГМ улица Булата Окуджавы - Рудник им. III Интернационала;
  • № 28 УВЗ — улица Алтайская;
  • № 30 Ж/д вокзал - Красный Камень — Выя — Ж/д вокзал;
  • № 31 Ж/д вокзал - Красный Камень — Лебяжка — Выя — Ж/д вокзал;
  • № 32 ГГМ (Православная гимназия) — ТРЦ «ДЕПО»;
  • № 33 ГГМ (Уральский проспект) - проспект Строителей;
  • № 34 ГГМ (Уральский клинический центр») — Рудник им. III Интернационала;
  • № 36 ВМЗ - ТРЦ «ДЕПО»;
  • № 38 ВМЗ – Тагилстрой;
  • № 43 ТРЦ «Райт — ГГМ улица Булата Окуджавы;
  • № 44 Выя — Черемшанка — Выя — посёлок Кирпичный;
  • № 44 ГГМ (м-н. Европейский) — Тагилстрой (ДК Огнеупорщик);
  • № 46 ВМЗ улица Быкова - Кулинарное училище;
  • № 50 Ж/д вокзал — Универсам (Дзержинский район);
  • № 53 Ж/д вокзал — Спортивная — улица Бобкова;
  • № 55 Ж/д вокзал — площадь Танкостроителей — улица Калинина;
  • № 56 Ж/д вокзал — Новая Кушва — поликлиника;
  • № 57 Ж/д вокзал — ЦГБ № 1;
  • № 58 Ж/д вокзал — поселок Северный;
  • № 61 Поселок Северный — Дзержинский район — поселок Северный;
  • № 64 Дзержинский район — Туберкулезная больница;
  • № 65 Ж/д вокзал — Инфекционная больница — Дзержинский район (кольцевой);

Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

Согласно техническому заданию, подрядчик будет организовывать работу транспортных средств с 1 июня 2021 года по 30 июня 2028 года на указанных маршрутах. Автобусы или иные транспортные средства следует оборудовать системой ГЛОНАСС. В случае поломки, компания будет должна устранить неполадки. При ДТП за свой счет подрядчик должен устранять последствия аварии. Кроме того, обеспечить наличие помещений и оборудования, позволяющих осуществлять стоянку, техническое обслуживание, автомойку и ремонт транспортных средств, либо заключить контракт со сторонней организацией на данные услуги.

Заявки на конкурсы принимаются до 14 мая.

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