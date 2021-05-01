74 млн потратят на организацию движения общественного транспорта в Нижнем Тагиле

Согласно техническому заданию, подрядчик будет организовывать работу транспортных средств с 1 июня 2021 года по 30 июня 2028 года на указанных маршрутах. Автобусы или иные транспортные средства следует оборудовать системой ГЛОНАСС. В случае поломки, компания будет должна устранить неполадки. При ДТП за свой счет подрядчик должен устранять последствия аварии. Кроме того, обеспечить наличие помещений и оборудования, позволяющих осуществлять стоянку, техническое обслуживание, автомойку и ремонт транспортных средств, либо заключить контракт со сторонней организацией на данные услуги.