74 млн потратят на организацию движения общественного транспорта в Нижнем Тагиле

В сумме стартовые цены закупок начинаются с 74,1 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен обеспечить движение транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по маршрутам в Нижнем Тагиле.
В перечень попали маршруты:
Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».
Согласно техническому заданию, подрядчик будет организовывать работу транспортных средств с 1 июня 2021 года по 30 июня 2028 года на указанных маршрутах. Автобусы или иные транспортные средства следует оборудовать системой ГЛОНАСС. В случае поломки, компания будет должна устранить неполадки. При ДТП за свой счет подрядчик должен устранять последствия аварии. Кроме того, обеспечить наличие помещений и оборудования, позволяющих осуществлять стоянку, техническое обслуживание, автомойку и ремонт транспортных средств, либо заключить контракт со сторонней организацией на данные услуги.
Заявки на конкурсы принимаются до 14 мая.