Сотни человек не могут улететь: в Кольцово задержаны несколько рейсов

Сотни человек не могут улететь: в Кольцово задержаны несколько рейсов
Сотни человек не могут улететь: в Кольцово задержаны несколько рейсов
Сегодня, 15:44ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
В аэропорту Екатеринбурга сотни человек из-за задержки рейсов не могут улететь.

Речь идет о рейсах авиакомпаний «Победа» и «Nordwind» из Екатеринбурга в Москву и Симферополь. Более 200 пассажиров ожидают перелета, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В качестве причины в ведомстве обозначили задержку прибытия самолетов в аэропорт. Ситуация находится на контроле у прокуроров.

Напомним, 23 января сообщалось о задержке рейса Екатеринбур-Москва в аэропорту «Кольцово» из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. Его сняли с рейса. Ему оказали помощь врачи медпункта аэропорта.

Сюжеты:
Екатеринбург
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