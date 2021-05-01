Сотни человек не могут улететь: в Кольцово задержаны несколько рейсов

Речь идет о рейсах авиакомпаний «Победа» и «Nordwind» из Екатеринбурга в Москву и Симферополь. Более 200 пассажиров ожидают перелета, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
В качестве причины в ведомстве обозначили задержку прибытия самолетов в аэропорт. Ситуация находится на контроле у прокуроров.
Напомним, 23 января сообщалось о задержке рейса Екатеринбур-Москва в аэропорту «Кольцово» из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. Его сняли с рейса. Ему оказали помощь врачи медпункта аэропорта.