Гарантийные ремонты дорог в Нижнем Тагиле подходят к концу не на всех объектах (ФОТО)

Однако, по данным от общественного движения «Тагил без ям», гарантийные работы нигде не закончены полностью:

У подрядчика «Уралдорстрой» в наилучшем состоянии обстоят дела на улице Красногвардейская, там начаты работы по укладке асфальта. А вот на улице Береговая-Ударная гарантийные ремонты еще не начинались сообщил TagilCity.ru председатель движения Никита Чапурин.

Гарантийные работы заканчиваются на улице Газетная - МУП «Тагилдорстрой» завершает выравнивание колодцев. Также работами с колодцами занимается «УБТ Сервис» - дорожная служба улучшает примыкание асфальта вокруг колодцев по ул. Алтайская, чтобы эти сооружения не были чрезмерно подняты над дорожным полотном или наоборот - слишком «утоплены» в асфальте.

Напомним, ранее Сергей Носов озвучивал возможной корректировку сроков гарантийных ремонтов в отдельных случаях, поэтому сейчас в Нижнем Тагиле работы по гарантии (то есть за счет подрядчиков) должны закончится до 15 июня. После этого город начнет претензионную работу и направление исков в суды.