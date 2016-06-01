В Нижнем Тагиле появилось 26 новых улиц и проездов (ФОТО)

Самые большие перемены коснулись Дзержинского района. Там обрели свои имена 24 объекта. Это 23 проезда (один из них на Северном посёлке) и одна улица – Хвойная, которая теперь простирается от дома №34 на ул. Зари до территории Девятого посёлка.