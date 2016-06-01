В Нижнем Тагиле появилось 26 новых улиц и проездов (ФОТО)
В Нижнем Тагиле были присвоены названия проездам и дорогам, которые до сегодняшнего дня оставались безымянными.
Это сделано в целях упорядочивания городской застройки, сообщает Администрация Нижнего Тагила.
Самые большие перемены коснулись Дзержинского района. Там обрели свои имена 24 объекта. Это 23 проезда (один из них на Северном посёлке) и одна улица – Хвойная, которая теперь простирается от дома №34 на ул. Зари до территории Девятого посёлка.
Перемены коснулись и активно строящегося микрорайона «Муринске пруды» на ГГМ. Были чётко определены пределы ул. Смелянского.
Получила своё название и улица во вновь строящемся микрорайоне Нижнего Тагила Ольховка-3, она была названа 7-ая Усадебная.
TagilCity.ru приглашает тагильчан лично ознакомиться картами и узнать, где расположились новые улицы и проезды Нижнего Тагила.
Фото из справочника 2gis
© Эрик Х., TagilCity.ru